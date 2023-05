Promossi mercatini e beach volley

Ben 9.000 partecipanti, 1.400 squadre e 130 società di pallavolo provenienti da tutta Italia. "Bilancio lusinghiero per il 22° Young Volley" quello tracciato da Kiklos. "Il torneo di beach volley giovanile più grande d’Europa ha portato sulle spiagge di Bellaria Igea Marina numeri da capogiro – continua Kiklos –. Nel corso del ponte di fine aprile si sono registrate ben 19.500 presenze alberghiere nelle 60 strutture che hanno ospitato il popolo dello Young Volley". Promossa anche la due giorni di mercatini nell’Isola dei Platani, lo scorso weekend: "Successo per la quarantina di bancarelle, grossomodo il numero massimo compatibile con viale Guidi – spiegano gli organizzatori di Promo D –, tra modernariato e prodotti alimentari tipici". Bruno Amato ha vinto il concorso Riciclo (50 partecipanti) trasformando in un mini trattore un’antica macchina da cucire Singer.