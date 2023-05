Promozione attraverso i sapori

I sapori della tavola diventano un strumento di promozione del territorio. Le Pro Loco di Montescudo e Pro Loco Monte Colombo hanno ultimato il progetto biennale di valorizzazione del consorzio dei ‘Sapori di Montescudo e Monte Colombo’, che riunisce le eccellenze enogastronomiche e l’artigianato artistico comunale. Il progetto ha interessato tutte le aziende aderenti al predetto consorzio, che operano nei settori agricolo, ricettivo, della ristorazione, ed ha comportato un impegno finanziario di oltre 28mila euro. Il G.A.L. Valli Marecchia e Conca lo ha finanziato con un contributo di circa 13mila euro, a valere su fondi europei. Il progetto ha registrato investimenti in segnaletica dei ‘sapori’, sia generale che nella sede di ogni azienda del consorzio, la creazione di un sito web in lingua italiana e inglese, la realizzazione di nuovo materiale promozionale, anch’esso in due lingue, e di cinque video emozionali. L’iniziativa ha valorizzato anche le eccellenze ambientali e la sentieristica, ed ha investito nello sviluppo della manifestazione "Le dolcezze di San Martino – Fiera dei Sapori di Montescudo e Monte colombo’. I presidenti delle Pro Loco, Gilberto Tonini e Fabio Monticelli, hanno rivolto un "ringraziamento al G.A.L. per il buon esito dei lavori".