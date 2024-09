Promozione ed eventi turistici. Altri 90mila euro a Verdeblu

Piove sul bagnato. Ovvero, sopra Fondazione Verdeblu. Con la determina del 23 agosto, firmata dal dirigente "responsabile del servizio", Ivan Cecchini, alla Fondazione guidata da Paolo Borghesi viene elargito un ulteriore contributo, di 90mila euro, quale "seconda integrazione al progetto Bellaria Igea Marina eventi e promozione 2024", denominata "Eventi istituzionali 2024 - Forever Bim". Una voce di bilancio che da tantissimi anni vede l’ente formato dalle categorie economiche (non tutte) partecipato in maniera minorataria dall’amministrazione comunale, conferire la somma principale alla stessa Verdeblu, per somme annuali che hanno anche sfiorato il milione di euro, per la promozione turistica e la realizzazione di numerosi eventi, sia sul territorio comunale che - riguardo alla promozione - altrove. "Rilevato che – si legge nella determina che si riferisce a precedenti atti - con il suddetto atto, è stato definito il contributo che questa amministrazione intende assegnare in ambito turistico, con riferimento al progetto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto di quanto definito con apposito Bando esplorativo di cui alla determinazione dirigenziale del 15/12/2023 per l’anno 2024, richiamando in particolare l’articolo 10 ’Contributi straordinari’ del Bando stesso". Borghesi, presidente uscente, è stato confermato per altri 5 anni a fine primavera dalle tre associazioni di categoria che sono socie dell’organismo (mentre il socio pubblico, ovvero l’amministrazione comunale, non ha partecipato alla votazione). A scegliere Borghesi i rappresentanti di Aia-Turismhotels, Confcommercio, Cooperativa Bagnini.