Promozione oltre confine. Visit Romagna incontra gli operatori tedeschi

Azioni strategiche e nuovi legami per rafforzare e consolidare la presenza della Romagna nel mercato turistico di lingua tedesca. Visit Romagna ha preso parte all’ “Italian Travel Workshop”, un importante workshop svoltosi a Monaco di Baviera alla presenza di numerosi operatori del turismo organizzato dell’area di Monaco e dell’intera Regione. Un’occasione per incontrare e confrontarsi con 40 operatori tedeschi, tra cui tour operator e agenzie, promuovendo le offerte legate alle vacanze in Romagna, e preparando così il terreno in vista della prossima edizione della fiera F.RE.E. 2024.