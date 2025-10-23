Promozione turistica, la Valconca fa squadra

Prende forma ‘La valle delle vacanze’, progetto di turismo integrato tra mare ed entroterra, con l’entrata definitiva nell’accordo dei comuni di Cattolica e San Giovanni, a fianco dell’Unione Valconca. Tutto questo con l’obiettivo principale di attirare sempre più visitatori non soltanto per il mare, ma anche per il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico che caratterizza l’intera vallata. Un vero e proprio patto che unisce Cattolica e le località dell’entroterra. E dalla teoria si è passati subito alla pratica con pianificazione di strumenti smart per la promozione e l’accoglienza, come app geolocalizzate, mappe interattive e segnaletica digitale, capaci di accompagnare il visitatore passo dopo passo alla scoperta della vallata portando sempre più turisti dalla costa alla collina.

"Parallelamente – spiegano i promotori – si lavorerà per potenziare i collegamenti tra costa e borghi, incentivando l’uso di navette dedicate e promuovendo forme di mobilità sostenibile come biciclette, e-bike e veicoli leggeri per permettere di esplorare il territorio in piena libertà". I tre enti hanno scelto di sottoscrivere un impegno vincolante, con valenza sia strategica sia economica, per sostenere in modo stabile nei prossimi anni il brand ‘La valle delle vacanze’. Il protocollo è stato firmato ufficialmente nel corso di un incontro pubblico alla presenza dell’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, e degli amministratori locali e regionali.

La promozione non sarà più affidata solo a materiali cartacei, ma verrà sviluppata attraverso nuovi strumenti digitali, campagne di comunicazione mirate e un portale web rinnovato ‘Valconca La valle delle vacanze’, concepito come un racconto in continua evoluzione capace di mettere in rete eventi, percorsi ed esperienze, visite guidate, iniziative culturali e appuntamenti enogastronomici. Accanto al sito verrà avviata una campagna di comunicazione multicanale che utilizzerà storytelling, immagini emozionali e una presenza costante sui social.

Luca Pizzagalli