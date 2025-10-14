Promozione turistica, un progetto sul tavolo. Maggioranza al lavoro e albergatori in attesa

Va avanti il progetto della Dmo, Destination management organization, ovvero la struttura che dovrebbe unire pubblico e privato nel gestire la promozione turistica della città e forse anche l’organizzazione di eventi e manifestazioni. L’assessore Mattia Guidi vuole procedere. Federalberghi chiede azioni concrete dopo un anno di attese. Il primo atto lo si avrà questo giovedì quando si svolgerà una riunione di maggioranza sul tema in cui si affronterà il progetto della Dmo. Una bozza è già sul tavolo. L’indizio arriva dalla presenza dei responsabili di Kpmg, l’agenzia che ha curato il piano strategico turistico. Kpmg sarà alla riunione. La creazione della Dmo è un processo in atto, ma la forma non è ancora chiara.

È quasi scontato si tratti di una realtà pubblico e privata, ma non dovrebbe trattarsi di una struttura che dispensi poltrone. L’obiettivo è quello di avere un soggetto operativo e per esserlo andrà sciolto il nodo delle risorse. Federalberghi ha già detto di essere della partita, lasciando intendere che le decisioni andranno prese considerando anche il peso economico che i vari soggetti avranno nella Dmo. "La strada della Dmo è obbligatoria e bisogna muoversi – ribatte Bruno Berbanei per Costa hotels e Food in tour –. Ben venga una struttura pubblico privata, attendiamo di capire quale sarà la forma proposta. Riccione ha bisogno di un cambiamento nel posizionamento del prodotto, e la Dmo ci consentirà di percorrere una strada nuova".