Pronta la ’melagrana d’argento’ per la miglior compagnia Martedì sera al Palazzo dei congressi di Romagna Banca si terrà la tradizionale "Festa in Romagna" con la presenza di Sgabanaza e Roberto Mercadini. Spettacoli e premiazioni in programma, incluso un tributo a "Romagna Mia" di Secondo Casadei.