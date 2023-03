Pronte nuove telecamere per ’blindare’ il centro

Nuove telecamere e norme più restrittive per far rispettare la zona a traffico limitato nel centro storico di Santarcangelo. Da anni i residenti del centro chiedono altre telecamere, per verificare le targhe dei mezzi anche in uscita dalla Ztl e controllare così se sono autorizzati e rispettano i tempi di accesso e sosta previsti dal regolamento. Gli impianti, fanno sapere dall’amministrazione, "sono già stati montati da tempo". Ma prima di attivare le telecamere "andrà rivisto l’attuale regolamento". Già l’iter si era rivelato più lungo del previsto, e il Comune di Santarcangelo poi è stato costretto a rivedere in corsa l’utilizzo delle telecamere, per via di una direttiva ministeriale.

Diversi residenti del centro sono tornati alla carica, anche nelle ultime settimane, per chiedere spiegazioni all’amministrazione. Alcuni di loro si sono rivolti direttamente alla sindaca Alice Parma, che ha assicurato che il potenziamento del vigile elettronico nella Ztl con le nuove telecamere sta andando avanti. Come detto, però, per poterle attivare è necessario prima modificare il regolamento. Gli uffici ci stanno già lavorando, e il Comune conta di riuscire a mettere in funzione gli impianti nel giro di qualche mese. Difficile che il regolamento possa essere pronto in tempo per accendere le nuove telecamere entro l’estate. Ma il giro di vite, in ogni caso, ci sarà. Anche perché, nel frattempo, sono venuti a galla i problemi in alcune case di via Pio Massani, con nuove crepe negli edifici. E lungo la stessa via Massani si è creato un nuovo avvallamento. Così come preoccupa la grande crepa da poco comparsa sulle mura del tamburello.

Il Comune (lo abbiamo riportato ieri) ha deciso di avviare due campagne di controlli puntuali e accurati: una sulle abitazioni e su via Pio Massani, insieme ai privati, mentre l’altra – che andrà avanti almeno un anno – interesserà proprio lo Sferisterio. È evidente che, alla luce delle criticità emerse nella zona, l’amministrazione tenterà di limitare ulteriormente il transito di mezzi pesanti lungo via Massani e di ridurre, più in generale, il traffico sulla strada.