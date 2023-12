Pronti 120mila euro per il dragaggio

Centoventimila euro per il dragaggio del portocanale, in modo di garantire la sicurezza di ormeggi e navigazione. L’approvazione dello stanziamento è avvenuto nei giorni scorsi, con una delibera di giunta firmata dal sindaco Filippo Giorgetti. Il documento sottolinea la necessità di intervenire, a fronte di "fenomeni di intasamento legati alla sabbia e ai limi apportati dal fium e Uso, e dall’ingressione marina attraverso il moto ondoso". Si aggiunge anche che resta presente il "pericolo reale", che in caso di piogge "particolarmente intense e innalzamento della portata idraulica del fiume, si possano verificare fenomeni di esondazione, che metterebbero a rischio le aree urbanizzate a ridosso del portocanale".