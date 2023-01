Pronti 54mila euro per aiutare le famiglie a pagare le bollette

"Grande considerazione alle tante esigenze in ambito sociale nell’azione ammistrativa per l’anno che si è appena aperto", assicura la giunta cattolichina. Nel bilancio di previsione per il prossimo triennio, recente approvato, è stato inserito "infatti un plafond di 54 mila euro – spiega la sindaca Franca Foronchi – per un bando teso a sostenere le famiglie nel caro bollette ed abbiamo incrementato di 40mila euro il supporto alle persone disabili in ambito scolastico". Cifre importanti sono state impegnate anche per gli eventi turistici e culturali che "servono a incrementare l’attrattività – sottolinea la Foronchi – e quindi a creare lavoro. E abbiamo stanziato 40 mila euro per il bilancio partecipato. Abbiamo, poi, voluto dare – prosegue– un segnale di grande attenzione alle famiglie con figli. Pertanto le rette scolastiche, quelle delle mense e del servizio di trasporto scolastico, non hanno subito aumenti". E a proposito di scuola, a partire da lunedì e fino al 30 gennaio si aprono le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali e statali per i bambini nati nell’anno 2020 e per i nati negli anni 2018 e 2019 che si iscrivono per la prima volta.