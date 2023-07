"Pronti a fare 80 parcheggi nell’area della stazione"

La sindaca Franca Foronchi va a caccia di parcheggi. E’ in atto un confronto con la Rete ferroviaria italiana, nell’ambito del più ampio piano di riqualificazione della stazione dei treni di Cattolica - San Giovanni - Gabicce, per ottenere l’attuale area depositi a fianco della stazione stessa. "E’ nostra intenzione – conferma la sindaca – ottenere in comodato d’uso gratuito, o con un piccolo costo di gestione, l’area depositi a fianco della stazione dei treni per adibirla a parcheggio. Si tratta di un’area dalla quale ricavare almeno altri 70-80 posti auto ad uso pubblico. Un’area centralissima perché a fianco della stazione e dunque a poche centinaia di metri dal centro. Uan zona assolutamente strategica sia per la città che i cittadini che si recheranno alla stazione per prendere il treno per motivi di lavoro o di studio. Sarebbe un polmone per la sosta di Cattolica davvero importante. Ne stiamo discutendo e siamo fiduciosi".

Si tratterebbe di un ulteriore servizio, dunque, che andrebbe ad aggiungersi a un nuovo quartiere in via di rinnovamento. Infatti, da metà maggio circa, sono iniziati i lavori previsti per la ristrutturazione di tutta la stazione ferroviaria di Cattolica.

"Parliamo di un intervento particolarmente atteso – spiega Franca Foronchi – che ci consegnerà, grazie all’intervento di Rfi, una stazione funzionale e moderna. Ma soprattutto caratterizzata dalla massima accessibilità per tutte le utenze, incluse le più deboli, con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Anche l’edificio centrale beneficerà di una riqualificazione generale, pur mantenendo la sua storicità, con la modernizzazione dell’atrio di ingresso, degli spazi per l’attesa e delle aree comuni. Così presteremo anche una particolare attenzione al rispetto ed alla valorizzazione dell’area verde a monte della ferrovia dove è previsto un nuovo accesso pedonale alla stazione".

I lavori entreranno nel vivo dopo l’estate con il nuovo accesso pedonale a monte della stazione che sarà una grande novità per cittadini e turisti. Un’opera dal costo di circa 8 milioni di euro che potrà portare molti benefic all’indotto economico cattolichino. A questo si aggiunge la possibile area riservata a parcheggio pubblico, in una zona come quella del centro davvero carente di posti auto e sempre alla ricerca di spazi per le auto, specie nei mesi estivi.

