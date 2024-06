"Pronti a introdurre l’imposta di soggiorno"

Filippo Giorgetti: introdurrà l’imposta di soggiorno a Bellaria Igea Marina, unico comune costiero del Riminese a non beneficiarne?

"Nel corso della recente campagna elettorale – attacca il confermato sindaco – ho detto che il tema non è un tabù".

Quindi?

"Adesso siamo in avvio di stagione. Quando sarà conclusa convocherò un tavolo di confronto su questo argomento, e valuteremo insieme".

Sembra di capire che lei la considera una possibilità concreta?

"Ripeto: non è più un tabù. Ci ragioniamo valutandone e analizzando ogni aspetto".

Chi parteciperà al tavolo che ha citato?

"Tutti i portatori di interessi e i soggetti coinvolti, a partire ovviamente dalle categorie economiche del settore turistico".

In campagna elettorale l’argomento è stato ’gettonato’ e variamente trattato anche dagli altri candidati sindaco...

"Sì, vorrei fare qualche precisazione a riguardo".

La faccia.

"Intanto non condivido l’impostazione che ha dato dell’introduzione dell’imposta di soggiorno il Partito democratico. Ovvero, ’non paghiamo noi ma i turisti, quindi va bene’. Non è quello il punto. E poi lo stesso Gianni Giovanardi mi pare abbia corretto la rotta in corso d’opera. Passando da un no iniziale a un ’nì’".

Quali le considerazioni da fare?

"La domanda è: la nostra offerta turistica vale e non vale quell’euro o 1,5 che l’imposta può portare? Se la vale, prendiamone atto".

Per giustificare la mancata introduzione dell’imposta di soggiorno, è stata alzata da anni al livelli massimi l’Imu sulle attività alberghiere: resterà al massimo, nel caso?

"Ovviamente no, quel tipo di pressione è legato solo alla non introduzione della tassa di soggiorno".

Altro tema collegato all’eventuale arrivo del nuovo balzello: come impiegare le risorse che ne deriveranno?

"La normativa non consente di usarle per coprire le spese ordinarie, come invece qualcuno fa, destinandola anche a manutenzione del verde, trasporto pubblico locale, strade ecc.".

Invece?

"Promozione del territori, eventi. Poi si potrà magari usare per quota alle strade, che pure servono anche ai turisti, ma non per coprire l’intero costo della manutenzione".

Il turismo cittadino ha un buon trend, dati alla mano: non teme che l’imposta di soggiorno faccia scendere i numeri?

"Lo sostenevano altri, non io. Comunque sarà uno degli elementi da valutare. In maniera scientifica, con i dati della Dmo su periodi di concentrazione dei turisti, capacità di spesa, età e altro. Si vedrà quindi rispetto a giorni di applicazione, esenzioni, entità".

Bellaria Igea Marina conta all’incirca due milioni di presenze turistiche l’anno. Se si considerasse - per brevità - un solo euro medio di incassi, il conto sarebbe presto fatto. Un ’tesoretto’ importante per un Comune di quasi 20mila abitanti.

Mario Gradara