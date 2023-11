"Pronti a investire cinquanta milioni nei prossimi tre anni"

Cinquanta milioni di investimenti nei prossimi tre anni. E’ l’obiettivo che si è data la società Bluenext partendo dai risultati mostrati in occasione del resoconto intermedio della gestione al 30 settembre scorso, presentato dal ceo, Giacomo Mariotti. Il consiglio di amministrazione della società, che vede nella carica di presidente Bonfiglio Mariotti, e come consiglieri Allegra e Matteo Mariotti, ha approvato un piano di investimenti per i prossimi 3 anni, dal 2024 al 2026, equivalente a ben 50 milioni di euro.

I risultati intermedi del terzo trimestre 2023, spiegano dall’azienda, "mostrano ricavi in forte crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente su tutte le aree di business: il software per la gestione degli studi professionali, delle aziende e quello per la digitalizzazione di ogni tipologia di impresa". Alla luce dei dati intermedi, il fatturato di fine anno supera i 30,5 milioni in forte aumento rispetto ai 25,5 del 2022. In termini di marginalità l’aumento dei ricavi non si è portato dietro un incremento dei costi. Di conseguenza cresce l’utile, in aumento del 23% rispetto al 2022, l’Ebitda è al 46%.

"I risultati positivi nelle aziende dipendono sempre dalla capacità delle persone che ci lavorano ma anche dalla lungimiranza della governance di anticipare i trend di mercato e fare gli investimenti che servono quando servono - spiega Bonfiglio Mariotti ,presidente del cda di Bluenext -. Da parecchi anni gli utili prodotti rimangono nel perimetro aziendale e vengono reinvestiti in prodotti e servizi innovativi che migliorano il lavoro di imprese e professioni, così come per ristrutturare e migliorare le sedi dove i nostri dipendenti passano insieme a noi le giornate di lavoro. La liquidità che si crea ogni anno serve per la crescita, anche con acquisizione di aziende che operano nel nostro stesso settore o di settori contigui".