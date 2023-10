"Siamo pronti a nuove elezioni, il vento è cambiato". Elena Raffaelli, ex consigliera della Lega e attuale segretario provinciale del partito, assieme ad altri due militanti del Carroccio ha presentato il ricorso al Tar che ha ‘sospeso’ la giunta Angelini. Il 10 ottobre l’ultima parola spetterà al Consiglio di Stato.

Raffaelli, come vive l’attesa?

"Mi avvicino all’udienza con grande serenità".

Come andrà a finire?

"Credo nella giustizia. La nostra squadra, la Lega, è pronta ad accettare l’esito, qualunque sia".

Guardiamo agli scenari possibili.

"Il primo è la conferma della sentenza del Tar con il definitivo annullamento delle elezioni. Ma potrebbe anche verificarsi una decisione salomonica del Consiglio di stato facendo rivotare nelle 12 sezioni dove sono stati ravvisate irregolarità. In quel caso la partita sarebbe aperta perché una quarantina di voti si possono tranquillamente ribaltare. Sono quelli che hanno consentito l’elezione al primo turno della Angelini. Se si andasse al ballottaggio tutto sarebbe possibile".

Ma le liste e il candidato sindaco sarebbero i medesimi del giugno 2022.

"Esatto…".

In caso di nuove elezioni, come cambierebbe la coalizione nel centrodestra?

"Sarebbe una nuova squadra, ma sempre composta da partiti e civiche".

Nello schieramento opposto c’è chi vede un ridimensionamento delle civiche in favore dei partiti, lo pensa anche lei?

"Oggi i partiti di centrodestra hanno un forte traino nazionale. È possibile che nello schieramento la centralità torni ai partiti e non vedo la cosa come un male, affatto. Se così dovesse essere il nostro appello ai riccionesi sarebbe per partecipare alla vita politica con i partiti".

Ma quale sarebbe il candidato sindaco?

"Ci si mette a un tavolo e si ragiona. Serve la persona giusta".

Si candiderebbe a sindaco?

"Siamo tutti a disposizione".

Torniamo al 10 ottobre. Se il Consiglio di Stato annullasse la sentenza?

"Sarebbe un colpo di scena. Come ho detto in precedenza siamo sereni, non spaventati. Se dovessimo tornare all’opposizione ci torneremmo, altrimenti ci si ripresenterà alle urne e la partita sarebbe apertissima visto che nel suo anno di governo l’amministrazione Angelini non ha certo brillato per risultati. Sarebbe giusto dare la parola ai riccionesi. La città si è spenta. Hanno dimostrato poca capacità di governo e di programmazione. Addirittura si vantano di opere iniziate da altri".

Oggi la città sta soffrendo, non crede?

"Il momento è complicato, tuttavia mi sento più tutelata dal commissario che tiene in ordine i conti del Comune. Vorrei ricordare che la vecchia amministrazione, nel bilancio, non aveva nemmeno considerato l’aumento dei tassi di interesse sui mutui".

Andrea Oliva