Pronti a sfidare la neve: "Capodanno, già occupata oltre la metà degli hotel"

Rimini chiude il 2024 con i fuochi d’artificio. Per il periodo di Capodanno, le prenotazioni in città superano quelle dello scorso anno e per di più aumenta la durata dei soggiorni. "I dati turistici per gli ultimi giorni dell’anno sono più che positivi – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Tra il 27 dicembre e il 4 gennaio si registra già un’occupazione superiore al 55 per cento. Numeri che ci fanno ben sperare, nonostante la concorrenza delle località montane che quest’anno hanno goduto di nevicate precoci per tutto il mese di dicembre. Questa è la testimonianza dell’attrattività della città che non si ferma soltanto all’estate, ma continua per tutto l’anno".

Dopo un fine estate caratterizzato da un calo di arrivi e presenze andato avanti fino in ottobre e novembre, il mese di dicembre regala buone prospettive turistiche per l’inizio del nuovo anno. "Le prenotazioni che arrivano hanno inoltre una durata media di tre - quattro giorni – continua il primo cittadino -. I turisti non vengono a Rimini solo per la notte di Capodanno o per soggiorni brevi, ma preferiscono pernottare per un periodo più lungo e questo grazie al grande cartellone di eventi che andrà avanti fino ai primi giorni di gennaio. Tanti appuntamenti che coinvolgeranno i turisti con i grandi concerti di Irene Grandi il 29 dicembre, Elio e le Storie Tese il giorno dopo, Vinicio Capossela nella notte di san Silvestro e non solo". Una carta vincente, quella del Capodanno più lungo del mondo che si traduce nella risposta turistica più che positiva per il rush finale di dicembre. "La permanenza a Rimini dei turisti si sta allungando sempre di più – conclude -. Così come l’attrattiva invernale della città che ogni anno fa un passo in avanti". A premiare sono le tantissime esperienze che si potranno fare in città fino al 6 gennaio, in un mese di festa che si addobba con più di 150 eventi tra tradizione e contemporaneità. "Le richieste di informazioni e le prenotazioni di chi vuole passare Capodanno a Rimini si stanno intensificando di giorno in giorno – fanno sapere da VisitRimini -. Le prenotazioni arrivate nei più di cinquecento hotel aperti superano quelle dello scorso anno, nelle stesse date. La volontà di scoprire la città anche in inverno caratterizza anche il mercato straniero che è attratto da una destinazione accogliente e dinamica tutto l’anno".

Federico Tommasini