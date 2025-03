"Pronti a smontare la versione della Bianchi"

Louis Dassilva "deve rimanere in carcere solo se è colpevole". Poche parole, dette da Manuela Bianchi ai giornalisti. La nuora di Pierina ieri è tornata a parlare, dopo l’interrogatorio in carcere dell’ex amante, il 35enne senegalese indagato per omicidio. Un interrogatorio nel corso del quale Louis ha smontato pezzo per pezzo le affermazioni di Manuela stessa, che ora sostiene di averlo incontrato nei sotterranei della palazzina, la mattina del 4 ottobre ’23. A Ore14 su Rai2, la criminologa Roberta Bruzzone (in foto) – consulente di Dassilva – ha però puntato il dito sulle incongruenze e discrepanze tra le diverse versioni fornite nel corso del tempo dalla Bianchi. "Prima Manuela dice che era assoluamente certa che Louis fosse innocente. Poi dice che sospettava di lui anche per l’incidente del marito. Poi di nuovo dice che l’ha visto di sotto con una ricostruzione surreale. Poi dice che deve rimanere in carcere solo se è colpevole. In incidente probatorio potremo spingerci ben più in là rispetto a queste dichiarazioni", ha rilevato Bruzzone annunciando battaglia sull’attendibilità delle parole di Manuela. La ricostruzione di quest’ultima è però ritenuta verosimile da parte degli inquirenti, i quali avrebbero una serie di elementi nelle mani tali da ritenere credibile quanto detto dalla donna. Cruciale sarebbe l’attività del telefono di Louis in orario compatibile con l’ultima testimonianza di Manuela e non solo per quei 41 passi tra le 8.11 e le 8.20. Ma anche elementi per cui ci sarebbe stata la luce accesa nel garage di Manuela quella mattina e un audio della telecamera in garage dove si distinguerebbe la Bianchi conversare con qualcuno.