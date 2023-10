"Pronti alla tregua per il bene di Riccione"

"Una tregua al conflitto". L’abbiamo scritto ieri, nel nostro editoriale, e il messaggio è stato raccolto da parte di quel mondo politico che da tanto bisticcia, anche in mancanza di una guida politica in municipio. La partenza del Festival del sole verso Rimini, ancora non definitiva (vedi l’articolo sotto), ha aperto gli occhi. Cosa fare per il futuro della città?

"Cogliamo l’invito" dicono dalla civica nel centrodestra con il segretario Fabrizio Pullè. "Nella situazione in cui è Riccione, non è sufficiente solo ‘deporre la armi’. Non possiamo solo mantenere un comportamento passivo o non ostativo. Dobbiamo impegnarci tutti, anche attivamente e propositivamente, per mettere in sicurezza alcuni eventi, per trovare punti comuni su alcune problematiche, per creare una rete di salvataggio a favore della città". Poi il sassolino: "Questo è ciò che vado dicendo da questa estate. Proposi un tavolo di confronto sul Natale, ma nessuno mi ha voluto rispondere, da sinistra". In conclusione, "sono convinto che questa sia la strada corretta. Pertanto, colgo l’invito, e metto le nostre civiche a disposizione per iniziare un percorso di superamento delle differenze, quantomeno fino alla data delle prossime elezioni, se il Consiglio di Stato ci rimanderà ad elezioni". A deporre le armi anche il segretario del Partito democratico Riziero Santi. "Sono d’accordo, fermiamoci. In questa fase di incertezza dovuta alla sentenza del Consiglio di Stato, è bene il silenzio. Ritengo che almeno in questa fase si debba tacere e rispettare l’azione e le responsabilità istituzionali in campo, il che significa l’azione del commissario e dell’apparato dirigenziale dell’amministrazione". Santi guarda anche al dopo. "Vedremo come andrà la sentenza attesa a giorni. Ma se anche si dovesse andare a nuove elezioni la stessa campagna elettorale che certamente ne verrà, dovrà eliminare il chiacchiericcio e le polemiche sterili. Riccione è sfinita da tutto questo, non ne ha bisogno". Sulla stessa linea d’onda Stefano Paolini, di Fratelli d’Italia. "Raccogliamo con grande senso di responsabilità l’invito a collaborare e deporre le armi in questo momento di grande difficoltà per la città. Fd’I è disposta a mettere a disposizione le molteplici competenze e la nostra forza politica perché Riccione in questo periodo esca dal pantano in cui ci ritroviamo. Ci auguriamo l’arrivo della sentenza. Riccione è cannibalizzata e non sta reggendo all’assenza di un governo politico che prende decisioni. Gli ultimi fatti lo confermano".

Voce fuori dal coro Elena Raffaelli della Lega che ribatte alla sindaca Angelini. "La partenza del Festival del sole è uno scippo dell’amministrazione Pd riminese, ma Daniela Angelini strumentalizza la vicenda scaricando ingenerosamente la responsabilità sul commissariamento". Al contrario "la responsabilità dovrebbe assumerla la stessa Angelini che avrebbe dovuto consolidare gli accordi con il comitato organizzatore del Festival del Sole, già assunti dalla giunta di centrodestra. Invece hanno dormito della grossa". La possibilità che il Festival sbarchi a Rimini "non è dettata dal commissariamento, ma da Rimini che ha visto bene di agire come asso pigliatutto. Un giochino già visto in passato che solo la giunta Tosi di centrodestra era riuscita a contrastare".

Andrea Oliva