"Pronti alle vie legali se il governo non finanzierà il Parco del mare"

Che fine faranno i fondi del Pnrr destinati a realizzare il Parco del mare da Bellariva a Rivazzurra? Torna a battere cassa il Comune per voce dell’assessore Roberta Frisoni, dopo che il governo ha deciso di ’tagliare’ le risorse per alcuni progetti di rigenerazione urbana, compresi quello di Rimini. "Per il Parco del mare in zona sud – ricorda la Frisoni – i lavori sono già partiti, i fornitori hanno già effettuato gli approvvigionamenti di legno e altri materiali. Si tratta di un investimento di oltre 25 milioni, per il quale ancora non c’è certezza sulle risorse da Roma". Stando alle ultime notizie apparse ieri, "pare – continua – che la Commissione europea possa suggerire di mantenere i fondi del Pnrr destinati ai Comuni per gli interventi di rigenerazione urbana. Se la notizia fosse vera sarebbe un sollievo. Ma in caso contrario, e se non ci fossero finanziamenti alternativi disponibili, saremo costretti a tutelarci per vie legali".