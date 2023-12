"Pronti allo stato d’agitazione"

Acque agitate nella sanità riminese: burocrazia invasiva che costringe i medici a fare i passacarte, nuovi Cau (Centri di assistenza urgenza) spacciati dall’Azienda sanitaria per presidi sostitutivi dei pronto intervento, smantellamento della guardia medica, software della Cartella Sanitaria Sole che richiedono le competenze di Steve Jobs per funzionare. Il tutto "a discapito dei cittadini e della loro salute".

Paventano l’avvio dello stato di agitazione i medici, di base e di guardia medica, che aderiscono al sindacato Fimmg, un centinaio nel Riminese (su 250 complessivi), se l’Ausl non accoglierà le loro istanze. Sempre meno tempo da dedicare alla cura del paziente, che diventa troppo spesso vittima del ‘sistema’, rimbalzato da un presidio all’altro. Il sindacato Fimmg è "molto preoccupato" per l’indirizzo che prenderanno i tre Cau in provincia (Santarcangelo, Novafeltria e Cattolica). "Noi continueremo a monitorare le prossime aperture – attacca Giulia Grossi, segretario provinciale Fimmg – affinché venga rispettato nel dettaglio l’accordo fatto con l’Ausl. Il Cau è una struttura territoriale, in cui sono impiegati medici che provengono dal territorio e tale deve rimanere e il suo scopo non deve essere quella di sostituirsi a ciò che è di pertinenza ospedaliera".