Pronti nuovi contatti per i Centri sanitari

E’ scattato il nuovo sistema per contattare direttamente i tre Centri per la Salute di Serravalle, Borgo Maggiore e Murata. Viene così completato il superamento della Centrale operativa territoriale, "con l’obiettivo – dicono dallìIss - di migliorare ulteriormente l’assistenza e il rapporto tra medico, personale sanitario e assistiti". Gli infermieri che erano stati assegnati in precedenza alla Cot saranno suddivisi in 4 gruppi di 3 infermieri ciascuno. Tre gruppi andranno a integrarsi con il personale dei tre Centri per la Salute, mentre il restante gruppo rimarrà attivo all’ospedale di Stato e si occuperà dell’accoglienza agli assistiti, mantenendo l’attuale numero di telefono 0549-981981. Ciascun Centro sanitario ha quindi, un proprio numero diretto di contatto, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 13: 0549-981982 per il centro sanitario di Serravalle; 0549-981983 per quello di di Borgo Maggiore; 0549-981984 per Murata.