Pronti tre milioni per rifare viale Bovio

La migliore notizia del piano triennale degli investimenti è che la Regina vuole finalmente un centro città nuovo di zecca e, a quanto pare, finalmente adesso le risorse ci sono. La sindaca conferma: "Abbiamo messo a bilancio 3 milioni di euro tra il 2026 ed il 2027 per via Bovio e dintorni – dice Franca Foronchi, prima cittadina – perché sappiamo che serve una cifra importante per il rinnovo del centro città. Andremo a cercare fondi anche tramite bandi, come anticipato, ma se non usciranno bandi noi andremo avanti lo stesso con questa pianificazione e questi fondi comunali". Un piano finanziario chiaro, dunque, che fino a qualche tempo fa non era ben definito, pur avendo un progetto di massima con nuova pavimentazione ed illuminazione, e verde pubblico, presentato pure in assemblea pubblica.

Ma la chiusura di alcune vertenze legali importanti con privati, nuovi introiti, e pure la chiusura a fine 2025 del cantiere della nuova scuola Repubblica ed altre scelte di economia a Palazzo Mancini, porteranno ad avere risorse disponibili nelle casse comunali finalmente da investire per un centro città che non può più aspettare. "I 3 milioni di euro – prosegue la sindaca – sono destinati per il rifacimento dell’asse commerciale del centro (via Mancini, Bovio e strade limitrofe) nel 2026 e 2027, più tanti altri interventi di manutenzione e pure la ciclabile di Torconca. Ma va sottolineato che è in costante riduzione poi l’indebitamento del Comune che passerà da un debito residuo ad inizio 2025 di 13 milioni e 736.049,78 euro a 9.356.452,78 euro a fine 2027, con una diminuzione complessiva di 4.379.597 euro nel triennio. Questo dimostra come una gestione oculata e responsabile possa coniugare investimenti e sostenibilità economica".

Il centro città vede un certo turnover nelle vetrine tra chiusure e nuove aperture ma è pur sempre il cuore pulsante di Cattolica e necessita di un restyling completo con una pavimentazione oramai semidistrutta con il suo marmo bianco e porfido in più punti, da via Bovio a via Curiel e Piazza Primo Maggio. Per non parlare poi dell’illuminazione pubblica e della gestione nel verde. Un rilancio del centro con arredi, luci e verde potrebbe rilanciare tutta la zona a mare ed anche l’asse commerciale fino al lungomare stesso dove proprio i nuovi arredi hanno dato nuovo impulso alla passeggiata verso e dalla zona porto creando un asse commerciale importante.

Luca Pizzagalli