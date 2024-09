Pronto il regolamento sui dehor: "Puniti i locali troppo rumorosi"

Dehor, si cambia. Arriva il nuovo regolamento che stabilirà come e dove farli. Questa sera la giunta porterà il regolamento in consiglio comunale per l’approvazione. E "la bozza che è stata condivisa con le categorie – dice il presidente di Confcommercio, Alfredo Rastelli – ci trova sostanzialmente d’accordo. Speriamo di non trovare sorprese durante il voto in consiglio comunale. Sono state recepite alcune indicazioni che avevamo presentato. Unico elemento su cui abbiamo espresso riserve è il fatto che sia consentito realizzare i dehor, anche se con un numero di tavoli limitato anche alle attività artigianali del settore alimentare". Che significa consentire gli spazi a gastronomie, piadinerie, pizzerie al taglio, per fare alcuni esempi.

La città è stata divisa in quattro zone: il centro storico e l’area di interesse Ceccarini-Diaz; i viali commerciali del centro e della zona turistica; il territorio urbanizzato non compreso nelle precedenti zone; infine la zona rurale e le aree più esterne. In ognuna di queste aree vengono stabiliti determinati criteri sui materiali da adottare, dal legno al ferro battuto fino ai colori che saranno diversi tra il Paese e la zona mare. L’entrata in vigore del regolamento darà tempo alle attività per adeguarsi fino all’ottobre del 2026. Dopo quella data i vecchi dehor dovranno andare in pensione visto che l’autorizzazione otteuta a suo tempo diventerà illegittima. Previste sanzioni per chi non si adegua e anche per chi non manterrà le strutture in maniera decorosa.

La superficie occupata dal dehor non dovrà superare il 50% di quella per la somministrazione del pubblico esercizio a cui è collegato. Comunque sia, dovrà tenere conto anche delle condizioni esterne in cui si intende posizionarlo. Inoltre il fronte dell’allestimento non dovrà superare quello del locale. Per le attività artigiane la superficie occupata sarà al massimo della metà. L’altezza massima dei dehor coperti sarà di 3,5 metri. Potranno essere chiusi, dunque coperti, per 180 giorni l’anno. Il regolamento recepisce l’esigenza mostrata dai titolari dei pubblici esercizi dalla pandemia in poi, ovvero utilizzare sempre di più gli spazi esterni su aree pubbliche. Ma la giunta con la nuova disciplina ha voluto anche legare l’autorizzazione al rispetto della cosiddetta quiete pubblica, come fanno presente dalla Confcommercio. Infatti l’autorizzazione potrà essere revocata per il disturbo della quiete pubblica, oltre che per il mancato pagamento delle imposte comunali.

Andrea Oliva