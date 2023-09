Pronto soccorso, due file e due misure

Credo che l’età conti poco: la cortesia dovrebbe essere materia d’esame, non soltanto uno slogan aziendale. Le sue esperienze in Pronto soccorso confermano che è sbagliato fare di tutta l’erba un fascio. Di solito si spara sulla sanità, a prescindere. Le colpe non sono poche, ma anche certi pazienti non si comportano da lord inglesi. Sappiamo che i medici sono sempre meno, mentre gli accessi al Ps aumentano. Una volta il medico di famiglia funzionava da avamposto, adesso si va dritti in ospedale. Nessuno ama le code, ma per vedere Vasco Rossi ci si sta le ore. Lei dirà: una cosa è stare male, altro è vedere un bel concerto. Credo che valga anche per i dottori: qualcuno sarà maleducato, ma la maggioranza si fa in quattro.