Pronto soccorso, la riapertura si allontana

Molti santarcangiolesi sperano nel ritorno alla normalità in tempi brevi. Ma anche nel 2023 difficilmente il Pronto soccorso tornerà a essere aperto 24 ore su 24, come accadeva prima che scoppiasse la pandemia. La carenza di medici per il 118 e i reparti di urgenza è un problema nazionale, e che non risparmia tutti gli ospedali del Riminese, a partire da quello del capoluogo. Il confronto tra l’amministrazione comunale di Santarcangelo e l’Ausl rimane serrato. La sindaca Alice Parma, che è anche vicepresidente della Ctss (la Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna), continua a premere affinché, "appena ci saranno di nuovo le condizioni, venga ripristinato il servizio 24 ore su 24 per il Pronto soccorso di Santarcangelo". Che dal 2020 è aperto solo di giorno, dalle 8 alle 20. La situazione non è facile: al ’Franchini’ mancano all’appello ancora 4 medici, ma gli organici sono sottodimensionati anche nei reparti d’urgenza degli altri ospedali. Nel Riminese sono una trentina in meno, rispetto agli organici previsti, i dottori impiegati nei vari Pronto soccorso e nel 118. A causa della carenza di medici, l’Ausl Romagna ha deciso di sopprimere – tra proteste bipartisan – l’auto medica a Rimini.

In questo scenario, pensare di trovare abbastanza camici bianchi per ripristinare a Santarcangelo il servizio di Pronto soccorso dalle 20 alle 8 appare piuttosto complicato. Ma l’amministrazione non molla. E la Parma l’ha ribadito pochi giorni fa, intervenendo sulla situazione del 118 e dei reparti di urgenza nella nostra provincia. "Credo vi siano tutte le condizioni per un confronto serio nelle sedi opportune – aveva detto la sindaca – nonostante le grandi difficoltà che stiamo attraversando in questo momento storico. Perché il nostro territorio, diversamente da quanto mostrato dal governo con la sua prima finanziaria, conosce il valore della sanità pubblica e continuerà a fare tutto il necessario per assicurare la continuità dei servizi e tutelare i professionisti che, anche in questi anni, non hanno mai fatto mancare il loro contributo".