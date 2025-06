Pronto soccorso, misure per fermare le aggressioni

Aggressioni di medici e infermieri nei Pronto soccorso. Romagna sta studiando un servizio "ad accesso rapido, attivo anche la notte, capace di accogliere e collocare persone con bisogni non sanitari e che eviti il trasferimento in Ps". Intanto lancia un appello: "Bisogna unire le forze e lavorare per garantire ambienti più sicuri e promuovere una cultura del rispetto e della dignità per chi si dedica alla cura della nostra salute". L’ultima aggressione di una sanitaria al Ps di Rimini risale a pochi giorni fa. Alle misure già messe in atto l’Azienda, insieme ai professionisti, sta valutando "ulteriori strumenti di tutela, che potranno essere oggetto di confronto all’interno dei tavoli istituzionali preposti e già operativi sul tema della sicurezza degli operatori operanti nelle strutture sanitarie". In particolare, si pensa a un servizio ad accesso rapido, attivo anche la notte. Nello specifico delle misure già attive al Pronto soccorso di Rimini, ci sono telecamere di sorveglianza, una linea telefonica dedicata con polizia e carabinieri, un punto di polizia interno al Ps e di fianco al triage dalle 8 alle 20, una guardia giurata H24, e, come supporto all’equipe e a pazienti in stato di ansia e agitazioni, in alcune ore del turno diurno anche un assistente sociale, uno psicologo e volontari di associazioni del territorio".