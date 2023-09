Pronto soccorso, sanitari nel mirino: "Più controlli anti aggressioni"

In meno di nove mesi 110 aggressioni al pronto soccorso. Tante, troppe per non adottare ulteriori azioni. Ed è quello che hanno fatto ieri istituzioni e forze dell’ordine riunite nel comitato sulla sicurezza e ordine pubblico in prefettura. Erano rappresentate le forze di polizia, il Comune e la stessa Ausl Romagna. Insieme per fare il punto con questore e prefetto.

Tra le azioni che saranno avviate a breve vi è un potenziamento del presidio di polizia, precisa Mirco Tamagnini direttore del distretto socio sanitario di Rimini nord. "Il Pronto soccorso ha già un presidio. Nel corso della riunione è emersa la necessità e la volontà di potenziarlo con una maggiore presenza di forze dell’ordine". La copertura oraria aumenterà e non in modo casuale. Dai report di Ausl è emerso che le aggressioni si concentrano nelle ore notturne, e tra le 18 e le 20, sul far della sera. Saranno questi gli orari attenzionati. "L’incontro - aggiunge il dottor Tamagnini - è stato molto positivo. Già in estate abbiamo visto una maggior presenze delle forze dell’ordine con passaggi costanti. Ora si potenzierà anche il presidio. Inoltre si porrà molta attenzione a prevenire possibili azioni da parte di soggetti già noti ai servizi sociali". Stando ai dati presentati ieri, la maggior parte delle aggressioni è verbale, 96. In quattordici casi si è arrivati ad aggredire fisicamente il personale medico infermieristico. Sono quelle situazioni che martedì sera in consiglio comunale il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, ha definito inaccettabili. "Non lascerò più uno dei miei in mano alla maleducazione dei cittadini - ha detto Carradori -. Fare il proprio mestiere e subire le arrabbiature di chi attende per colpa del sistema non è accettabile. Mi sono preso l’impegno di sostenerli dal punto di vista giuridico e amministrativo per far valere la loro professionalità". Una parte del piano anti aggressioni si gioca sulla prevenzione. "E’ importante avere figure come gli psicologi, che abbiamo già introdotto - riprende Tamagnini -, per trattare le persone problematiche. Inoltre è necessaria una maggiore attenzione nell’unità psichiatrica e in quella che affronta i disturbi del neurosviluppo". Un sistema che si integrerà con il supporto che è pronto a offrire il Comune. "Ci possono essere pazienti - premette l’assessore Kristian Gianfreda - note e seguite dai servizi sociali. In questi casi la mediazione di un operatore sociale presente al Pronto soccorso può aiutare a gestire e prevenire le situazioni".

Andrea Oliva