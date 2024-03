Pronto un bando pubblico per gestire il palasport

Sarà indetto un bando pubblico nei prossimi mesi per stabilire il gestore del nuovo palasport di Cattolica, nell’area ex-Vgs. Dall’amministrazione trapela quale sarà la linea per il futuro di una struttura che potrebbe davvero rilanciare le ambizioni della Regina. Una struttura da mille posti che avrà potenzialità sportive, congressuali e musicali. "Siamo nel pieno rispetto del crono-programma – spiega Baldino Gaddi, dirigente comunale –. Il nuovo Palasport sarà concluso entro fine 2024. Dopo aver realizzato campi ed arredi interni poi ci dedicheremo alla realizzazione delle tribune nei primi mesi del 2025 con un secondo appalto per i lavori, in questo caso finanziato direttamente dal Comune di Cattolica per circa 150.000 euro tramite il piano triennale degli investimenti. Inoltre nei prossimi mesi si ragionerà anche sull’affidare in concessione ad un gestore tale struttura, tramite bando pubblico".

L’intervento è stato finanziato dallo stanziamento statale di 2,5 milioni di euro circa. Tante le ambizioni da parte anche delle categorie economiche per una struttura che potrebbe destagionalizzare e permettere l’organizzazione di eventi da maggio a ottobre. Proprio gli albergatori credono fortemente nel turismo sportivo: "Il futuro di Cattolica passa attraverso strutture come il nuovo Palasport – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – che andrà utilizzato sia a livello sportivo che congressuale. Ma noi crediamo molto anche nel futuro dei collegamenti con treno".

Luca Pizzagalli