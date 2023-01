"Proroga inutile, allunga l’agonia Bloccati gli investimenti in spiaggia"

Mario Gradara

La rivolta dei sindaci. Un coro unanime per dire "no alla proroga delle concessioni demaniali marittime" dagli amministratori della riviera (con l’eccezione del sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti). Ad ’aprire il fuoco’ contro gli emendamenti al decreto Milleproroghe, per allungare le concessioni da uno a tre anni, firmati da senatori della maggioranza di centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, è Rimini, con l’assessore al Demanio Roberta Frisoni: "L’ipotesi di rinviare la scadenza delle concessioni avanzata dal centrodestra nell’emendamento al Milleproroghe appare con un maldestro tentativo di farsi paladini delle istanze degli operatori balneari a cui non servono palliativi, ma chiedono certezze dopo anni di rimpalli e di rinvii". "Le stesse certezze – prosegue – che chiedono i Comuni, stretti tra l’incombenza di bandire le gare per le concessioni senza ancora avere i decreti attuativi per poterlo fare e la necessità di stimolare l’innovazione di un comparto tra gli assi portanti del prodotto turistico della costa romagnola e dell’intero Paese". Frisoni aggiunge che "non è chiaro se l’ennesima proposta di proroga sia solo il frutto di una iniziativa estemporanea o nasca da un contatto avviato con le istituzioni europee su una materia che vede il nostro Paese come osservato speciale. Visti i costanti richiami che arrivano da Bruxelles appare improbabile che la volontà di cancellare il termine di dicembre 2023 fissato da una sentenza del Consiglio di Stato possa essere accettato". "Arriverà dall’Ue una procedura d’infrazione che graverà su tutti i cittadini", osserva il senatore Marco Croatti, M5S. "Gli stessi balneari non vogliono nuove proroghe – fa eco Daniela Angelini, sindaca di Riccione –. Chiedono certezze sul futuro. Non vorrei con una proroga, che non si sa sarebbe accettata dall’Ue, prolungasse solo l’agonia del balneare, fermando investimenti e riqualificazione. E poi c’è la sentenza del Consiglio di Stato che ha detto basta proroghe". "Abbiamo appena adottato il piano dell’arenile – dice Franca Foronchi, sindaca di Cattolica –, gli operatori sono pronti a investire ma servono certezze, e non ’stare appesi’ altri tre anni". "A Misano il grosso delle spiagge è del Comune – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni –. Ma alcune zone sono del demanio, e credo sia bene procedere con i decreti attuativi alla legge concorrenza, così che i Comuni si attrezzino coi bandi. Allungare sperando che l’Unione europea ’molli’ è sbagliato. Rischiamo sanzioni e blocchiamo gli investimenti". Il parlamentare dem Andrea Gnassi ieri aveva ’bocciato’ la proroga.

Diverso il parere del sindaco di Bellaria Igea Marina, unico Comune della riviera riminese a trazione centrodestra: "La proroga tra uno e tre anni mi va bene, col Pnrr abbiamo tante gare da fare, e aggiudicare le nostre 140 concessioni richiede tempo. Due emendamenti indicano la tempistica, un terzo no. Non ho preferenze. L’importante è che il governo faccia chiarezza".