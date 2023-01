Prorogato il bando per gli aiuti alle imprese Fino a 700 euro per pagare luce e gas

Prorogato a Riccione il bando per gli aiuti del Comune alle imprese, che potranno ottenere fino a 700 euro per pagare le bollette di luce e gas. La nuova scadenza è fissata per il 12 febbraio. Le numerose richieste di informazioni giunte in questi giorni fanno supporre che a beneficiare dei contributi economici a fondo perduto saranno diversi imprenditori. Il fondo complessivo a parziale ristoro delle spese sulle utenze non domestiche è di 150mila euro.

Il bando, fanno sapere dal Comune di Riccione, "è stato istituito in seguito all’importante aumento dei costi della produzione dell’energia, e di rimbalzo anche delle bollette di luce e gas, che gravano sui bilanci delle imprese già fortemente provate dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19".

La graduatoria delle domande ammesse, spiegano gli amministratori, "è determinata dall’importo di scostamento, in ordine decrescente, raffrontando l’importo complessivo delle bollette di energia elettrica eo gas del periodo del primo semestre del 2022 rispetto al periodo pre-pandemico del primo semestre del 2019. In caso di parità, la posizione in graduatoria è determinata dalla data più recente di iscrizione al registro imprese. Queste, per beneficiare dei fondi previsti nel bando, devono avere una sede operativa nel territorio di Riccione e un volume d’affari ai fini Iva inferiore a 500mila euro".

Il contributo è erogato "in misura pari al 20 per cento dello scostamento, fino a un massimo di 700 euro per ogni tipologia di utenza". Dunque, per le imprese c’è ancora la possibilità di chiedere un sostegno per pagare le bollette di luce e gas.

ni. co.