Prorogato il servizio di scuolabus gratuito

L’amministrazione Foronchi apre il portafogli e garantisce anche per il prossimo anno scolastico lo scuolabus gratuito per le famiglie, circa un centinaio, dei bambini che sarebbero dovuti andare a scuola presso il plesso Repubblica, che è in via di realizzazione. Uno sforzo economico importante per aiutare le famiglie in un servizio significativo e quotidiano. Da ricordare che le classi della scuola primaria in via di realizzazione sono distribuite negli altri plessi scolastici cittadini (gran parte presso le secondarie di primo grado in zona Stadio) in attesa di realizzazione della nuova avveneristica scuola da 7 milioni di euro. "Confermiamo il nostro impegno per aiutare le famiglie – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Federico Vaccarini – ed anche per eliminare il traffico cittadino ed evitare il flusso giornaliero di auto. Saremo vicino ai nostri cittadini fino a quando non si aprirà la nuova scuola". Il nuovo plesso è in via di realizzazione nel quartiere centrale Violina, Casette e Porto ed i tempi paiono oramai maturi anche se l’assessore non si sbilancia: "Difficile fare previsioni in questo momento – dice l’assessore –, ma noi garantiremo il trasporto pubblico fino a quando sarà necessario".

Il nuovo plesso dotato di ogni comfort e davvero all’avanguardia ospiterà oltre 200 bambini. Inizialmente si parlava di settembre 2026 per l’inizio dell’anno scolastico, poi si è vociferato anche della possibilità di anticipare l’apertura a gennaio 2026. In questo momento il cantiere procede secondo il cronoprogramma, nei prossimi mesi l’amministrazione comunale poi comunicherà la decisione definitiva. Nel frattempo, sempre in ambito di sostegno alle famiglie ed agli studenti, sono stati aperti i termini per presentare domanda di contributi per l’acquisto di libri di testo e altri materiali didattici, anche digitali, per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sarà possibile inoltrare le richieste a partire dal 4 settembre 2025 ed entro le ore 18.00 del 24 ottobre 2025 utilizzando l’applicativo predisposto dall’Azienda regionale per il diritto agli studi ER.GO reso disponibile all’indirizzo internet: https://scuola.er-go.it. La compilazione della richiesta, esclusivamente tramite procedura online, deve essere fatta da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo stesso studente, se maggiorenne.

Luca Pizzagalli