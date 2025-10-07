Prosa, comicità e musica in scena a Misano. Mercadini ‘porta’ Leonardo in Romagna

Al nastro di partenza Astra Verba Ridens 2025-2026, rassegna di prosa, comicità e musica, che con sette spettacoli animerà il cinema teatro Astra di Misano Adriatico dal 4 dicembre al 22 febbraio. ll cartellone che quest’anno si amplia con altri tre spettacoli, vedrà sul palco numerosi artisti compreso Roberto Mercadini. Tra gag, improvvisazione e musica dal vivo si andrà avanti con il varietà surreale dei Metallurgica Viganò insieme a Maria Pia Timo e Vito, poi la Banda Osiris, Giobbe Covatta che per l’occasione celebrerà i suoi 70 anni con uno show antologico, e Rita Pelusio. Per la musica è in programma il concerto gospel di David Gulley & The Cleveland Chorale, ensemble di fama internazionale, e i D.N.A.-Pink Floyd Tribute, una delle tribute band più apprezzate del panorama nazionale. Anche questa terza edizione è ideata e organizzata dalla Compagnia Fratelli di Taglia, che ne cura pure la direzione, con il contributo del Comune di Misano Adriatico, il sostegno del Ministero della Cultura (Mic) e della Regione Emilia-Romagna.

Si parte dunque giovedì 4 dicembre con Mercadini in L. Il caotico viaggio di Leonardo Da Vinci in Romagna, rappresentato nel periodo forse più frenetico e avventuroso della sua vita, mentre percorre la la nostra regione in lungo e in largo col suo inseparabile taccuino. Martedì 16 si entra in clima natalizio con il concerto gospel di David Gulley & The Cleveland Chorale, un ensemble vocale di Cleveland, Ohio, nato con la missione di usare il potere della musica per elevare, restaurare e trasformare le comunità. Sabato 27 spazio a Metallurgica Viganò con Maria Pia Timo e Vito in Hotel Viganò con la partecipazione di Daniela Peroni e del coro Voices of Joy. Sarà un carosello di gag, musica e improvvisazione. In gennaio si riprende sabato 17 col concerto dei D.N.A.-Pink Floyd Tribute, per poi continuare sabato 7 febbraio con la Banda Osiris ne Le dolenti note, spettacolo ispirato all’omonimo libro. Nello stesso mese sabato 15 Covatta presenta 70. Riassunto delle puntate precedenti: alla soglia dei 70 anni di vita e 40 anni di carriera, Giobbe Covatta festeggia con una ‘abbuffata’ dei suoi pezzi storici e meno storici. Domenica 22 invece a salire sul palco sarà la Pelusio con Eva Diario di una costola. Maria Elena Malpassi, vicesindaca di Misano Adriatico e assessora alla Pubblica istruzione, commenta: "Apriamo questa nuova stagione teatrale con grande orgoglio ed emozione, consolidando la proficua collaborazione con la compagnia Fratelli Di Taglia. Il teatro è luogo d’incontro, riflessione, divertimento, è spazio vivo dove s’incontrano linguaggi diversi".

Nives Concolino