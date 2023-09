Prosa, danza e grandi prime: sboccia il Galli

di Lina Colasanto

Sboccia come un giardino rigoglioso la nuova stagione di prosa e danza del Teatro Galli. Anche il suo manifesto, con il progetto grafico di Damir Jellici, è un trionfo di colori, fiori e animali simbolo della città, dal granchio all’elefante, dalla rinocerontessa Rina al grifone. Tanti i riferimenti così come le tematiche affrontate in 23 titoli, dove al centro ci sarà il corpo indagato nelle sue molteplici sfaccettature, ci sarà sensualità e bellezza, uno spaccato sulla società contemporanea e le sue convenzioni. "Siamo orgogliosi del nostro teatro che ha una rassegna al pari delle grandi città, gli artisti vogliono venire al Galli ed è diventato anche il teatro delle grandi residenze artistiche", spiega Laura Fontana, responsabile della direzione dei Teatri del Comune di Rimini, che sottolinea tra gli appuntamenti importanti anche quello con il musical, "che torna dopo il duro periodo del Covid in cui le produzioni con molti artisti sono state penalizzate".

I grandi protagonisti della scena sono in arrivo a Rimini con le più importanti produzioni italiane e internazionali, da Umberto Orsini a Maria Paiato, da Marco Paolini ai Motus e, ancora Giuliana De Sio, Eros Pagni, Drusilla Foer. La stagione mantiene la conformazione consueta, con 23 titoli tra abbonamento (turni ABC e D) e fuori abbonamento, completati poi dalle rassegne per le scuole e per i più piccoli. Confermato anche il progetto Teatro no limits, realizzato con il Centro Diego Fabbri di Forlì, che offre la possibilità anche ai non vedenti e agli ipovedenti di poter godere appieno delle emozioni di uno spettacolo dal vivo. A inaugurare il cartellone sarà il 3 novembre Ailey II, una delle compagnie di danza moderna più importanti al mondo. Andando però alla divisione in turni ecco il viaggio sulle assi di legno.

Turno ABC. Dal 7 al 9 novembre Sonia Bergamasco indossa i panni de La locandiera di Goldoni, per la regia di Antonio Latella, si prosegue con Umberto Orsini e Franco Branciaroli in scena con I ragazzi irresistibili, di Neil Simon, con la regia di Massimo Popolizio (dal 12 al 14 dicembre); dal 12 al 14 gennaio Giuliana De Sio e Alessandro Haber conquisteranno il pubblico con La signora del martedì. Febbraio vede invece, dal 6 all’8, l’attore Marco Paolini sotto i riflettori con Boomers; dal 23 al 25 febbraio Aurélia Thierrée presenta Bells and spells ideato e diretto da Victoria Thierrée Chaplin, la nipote del grande Charlie Chaplin. Due grandi attrici del teatro italiano come Maria Paiato e Mariangela Granelli calcano le assi di legno con Boston Marriage (dal 5 al 7 marzo); il turno ABC chiude con Eros Pagni e il classico Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello.

Turno D-altri percorsi si apre con Andrea Pennacchi in Pojana e i suoi fratelli (30 novembre); il 9 dicembre lacasadiargilla porta in scena Il ministero della solitudine; mercoledì 20 dicembre Monica Guerritore e Claudio Casadio sono Ginger & Fred; il turno prosegue poi il 31 gennaio con Daniele Russo e Sergio Del Prete in Le cinque rose di Jennifer; il 16 febbraio appuntamento con Ugo Dighero e Mariangela Torres ne L’avaro di Molière. Grande attesa per i Motus con Frankestein (a love story), il 2 marzo, in scena Silvia Calderoni ed Enrico Casagrande; il 15 marzo la Compagnia Scimone Sframeli sarà protagonista con Fratellina.

Danza contemporanea il 6 dicembre con Ballade di MM Contemporary Dance Company su musiche, tra gli altri di Nick Cave, CCCP, Leonard Cohen.

Fuori abbonamento: il 17 dicembre la Compagnia Corrado Abbati porta in scena Al cavallino bianco; il 20 gennaio il palco vedrà protagonista Paolo Nori con La libertà. Primo episodio, invece il 23 gennaio Alex Cendron dà voce ad Aquile randagie. Credere, disobbedire, resistere. L’1 febbraio Mario Perrotta sale sul palco con Come una specie di vertigine. Il nano, Calvino, la libertà; il 3 febbraio appuntamento con Cabaret. The musical e il grande Arturo Brachetti insieme a Diana Del Bufalo. Una riflessione sulla condizione umana sarà affrontata da Giorgio Pasotti con Racconti disumani, tratto da Kafka.