Protesi del ginocchio . Decine di specialisti si incontrano a Riccione

Le nuove frontiere della protesi la ginocchio. Saranno oltre una trentina gli specialisti in arrivo da tutta Italia per il corso che si terrà domani all’hotel Lungomare di Riccione. Saranno una mattinata e un pomeriggio di approfondimenti organizzati dal dottor Marco Fravisini, per gli ospedali Sol et Salus e Villa Maria di Rimini, e riconosciuti e accreditati dal ministero della Salute. Il corso dal titolo ‘The perfect knee. Novità in tema di protesi di ginocchio. Il futuro è ora’, vedrà medici chirurghi specializzati in ortopedia e traumatolgia parlare davanti a una platea di 120 persone, fisioterapisti, fiasiatri, ortopedici e medici dello Sport dell’artrosi di ginocchio, patologia estremamente frequente che coinvolge sempre di più la popolazione giovanile, che nei casi avanzati necessita di trattamento chirurgico. Verrà fatto un focus sull’impianto ideale tale da produrre un corretto allineamento e bilanciamento, in grado di soddisfare il paziente. Si parlerà di studi biomeccanici e ingegneristici, di modelli che portano allo sviluppo di impianti protesici di nuova generazione con materiali innovativi e design personalizzati.