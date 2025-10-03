Protesta a oltranza dei sindacati: "Martedì nuovo sciopero generale"

"Il 7 ottobre sarà ancora sciopero generale". Lo annunciano in coro Cdls, Csdl e Usl, dopo giorni e giorni di confronto con governo e maggiorenza sulla riforma dell’Igr. "L’attivo dei quadri – fanno sapere dai sindacati – ha ritenuto insufficienti le proposte di governo e maggioranza, ascrivendo questi primi risultati alla partecipazione senza precedenti allo sciopero generale del 23 settembre scorso". Così, è stata già fissata la data di un nuovo sciopero generale, martedì prossimo, per l’intera giornata, in concomitanza con la ripartenza dei lavori della Commissione Finanze. I sindacati mettono in fila i perché della protesta ad oltranza ribadendo i principi di equità sui quali si deve basare la riforma. "Si tratta di modalità – spiegano – per rendere più agevole il raggiungimento della quota Smac, che comunque produrrebbe una detrazione fiscale massima di 900 euro annui, oltre al ritiro dell’articolo relativo al raddoppio delle imposte sul Tfr. Il segretario di Stato Gatti ha dichiarato che si metterà immediatamente al lavoro sugli emendamenti, che ad oggi non sono stati forniti. Occorrono 39 firme per presentarli in seconda lettura". Negli incontri sono anche "state illustrate ai quadri sindacali –riferiscono – le tabelle, consultabili sui siti delle Confederazioni, che contengono le simulazioni relative agli effetti prodotti dagli emendamenti già approvati in Commissione consiliare. È comunque confermato l’aumento dell’imposizione fiscale per tutti i redditi da lavoro e pensione superiori a circa 23.000 euro, anche tracciando l’intero importo Smac card e ottenendo quindi la massima detrazione fiscale, pari a 900 euro. Non è pleonastico ricordare che si tratta di redditi che hanno subito una perdita del potere d’acquisto in doppia cifra e che saranno ulteriormente falcidiati dall’aumento dei contributi previdenziali". Senza parlare dei lavoratori frontalieri. "Per loro la discriminazione è confermata: viene solo ridotta nelle sue dimensioni – dicono Csdl, Cdls e Usl – Tali lavoratori non beneficerebbero del ’bonus’ di 500 euro, decrescenti in base al reddito, mentre permane la oggettiva impossibilità di raggiungere l’intera quota Smac". Intanto, i sindacati fanno sapere che nel frattempo "è arrivata la convocazione di un nuovo incontro con governo e maggioranza per la mattinata di venerdì (oggi, ndr), del quale verrà dato riscontro".