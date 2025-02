Protesta degli agricoltori, cambia la viabilità

Oggi la protesta degli agricoltori attraverserà anche Cattolica. Per evitare disagi, la Polizia locale consiglia di percorrere la Statale 16 oppure Corso Italia e Lungomare per andare in direzione Pesaro oppure Rimini.

Dalle ore 15 alle 17 di oggi, circa 80 macchine agricole, provenienti da Gabicce Mare con direzione verso San Giovanni in Marignano, transiteranno per le vie Garibaldi, Mazzini, Allende, Strada Provinciale 17 (ex Saludecese) e San Giovanni in Marignano. Il passaggio del corteo di mezzi comporterà alcuni disagi e interruzioni che potranno essere evitati seguendo i percorsi alternativi suggeriti dalla Polizia locale.