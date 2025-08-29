Protesta per le condizioni di lavoro

Prosegue la protesta del sindacato USB (Unione sindacale di base) Lavoro Privato che da anni denuncia le condizioni di sfruttamento in cui operano i lavoratori in appalto delle cooperative sociali affiliate a Legacoop e Confcooperative del settore igiene ambientale. Mercoledì scorso c’è stato un picchetto davanti al magazzino della cooperativa Ccils (con sede a Cesenatico) di via Fornace a Bellaria.

"Nonostante l’impegno profuso – afferma il sindacato – contro una situazione, a nostro avviso, di illegalità programmata da una gestione affaristica della raccolta rifiuti in Romagna da parte di Hera spa e dei consorzi Ciclat Ambiente e Formula Ambiente, la situazione non cambia. I consorzi appaltano parte dell’esecuzione della raccolta rifiuti a una cordata di cooperative sociali ‘socio-sanitarie’, ultimo anello della catena dello sfruttamento di un sistema a scatole cinesi. Un sistema che di fatto perdura dal 2008 praticamente indisturbato grazie alle coperture politiche, a quelle di un certo sindacalismo compiacente e al mancato intervento di alcuni organi preposti al controllo".

"Quello dei lavoratori addetti all’igiene ambientale della Ccils di Cesenatico – prosegue il comunicato – che operano nelle zone di Bellaria-Igea Marina è il paradigma di una condizione inaccettabile di sfruttamento, di mancata dignità riconosciuta a chi svolge un lavoro gravoso socialmente utile. Non solo si continua a negare l’applicazione del contratto di settore Utilitalia o le equivalenti retribuzioni come stabiliscono la legislazione sugli appalti e due recenti sentenze di Cassazione, ma addirittura non viene applicato nella sua interezza nemmeno il pessimo contratto delle Cooperative sociali. Sul versante della sicurezza e dell’igiene è ancora peggio: sporcizia nel deposito, niente spogliatoi, niente docce, niente lavaggio divise (i lavoratori sono costretti a lavarsele a casa con tutti i problemi annessi e connessi), mezzi obsoleti e sporchi, gomme usurate, sedili sfondati, niente aria condizionata, pinze dei bracci senza bloccaggio... Come se non bastasse alcuni lavoratori denunciano un atteggiamento spesso provocatorio dai toni minacciosi da parte dei ‘coordinatori’. Evidentemente per i committenti è un assioma che le cooperative sociali siano ‘zone franche’".

"Come rappresentanza sindacale aziendale Usb – conclude il comunicato – andremo a un incontro con la Direzione della Cooperativa per riportare una situazione sempre più insostenibile e per chiedere miglioramenti concreti e tangibili immediati per le condizioni di lavoro degli operatori in materia di organizzazione del lavoro, sicurezza, dignità e retribuzioni".