Protesta, sospensione, ingiustizia. Il Liceo si ferma per il prof Mangia: mobilitazione al Provveditorato

Ora la palla passa agli studenti. E al Serpieri non si fa lezione. Il liceo di Viserba sembra non trovare proprio pace: dopo la lettera aperta sui problemi della scuola e la mobilitazione di lunedì prossimo fuori dagli uffici del provveditorato scolastico; ora è il turno degli alunni. Ieri mattina gran parte dei ragazzi si è radunata nei corridoi dell’istituto prima dell’inizio dell’orario scolastico e dopo il suono della campanella sono rimasti lì senza entrare nelle aule. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, o meglio la protesta pacifica degli alunni, è stata ancora una volta la sospensione del professor Mangia, sollevato dal suo incarico per sette giorni a causa di una ma il inviata in novembre su alcuni disservizi dell’istituto.

"Troviamo quasi comico, assurdo e inaccettabile che un nostro insegnante sia sanzionato con una settimana di sospensione dall’insegnamento - fanno sapere i ragazzi attraverso una nota congiunta -. Siamo arrabbiati e vicini al prof. che ha voluto per noi sempre e solo il meglio. Ci teniamo a informare tutti di questa grande ingiustizia subita da una persona pilastro di questa scuola, storico e amato da tutti". Una sospensione che per i ragazzi ha significato un vero e proprio affronto, manifesto di una situazione della scuola fuori controllo. "Ieri mattina eravamo un paio di centinaia di studenti seduti in corridoio in modo pacifico - continuano -. Ci rifiutiamo di essere educati in questo modo e soprattutto in questo ambiente. Ribadiamo e sottoscriviamo i problemi evidenziati dal professore nella mail di ottobre. Qualcosa nella nostra scuola non funziona".

La mail incriminata è quella spedita da Marco Mangia a fine 2024. I destinatari erano alcuni docenti dell’istituto e l’argomento i disservizi e la mancanza di comunicazione con la dirigenza e la preside Francesca Tornatore. "La colpevolezza del nostro insegnante è stata quella di aver inviato una mail dai toni troppo provocatori, carica di iperboli e metafore - concludono i ragazzi -. La situazione sembrava essersi risolta a gennaio, dopo che il suddetto professore si era presentato in provveditorato. Ma cosi non è stato". E all’alba dell’invio alla stampa di una lettera aperta in cui una maggioranza degli insegnanti del Serpieri spiegavano i vari problemi, dal crollo degli iscritti nell’ultimo anno alla mancanza di collaborazione con la presidenza; l’altro ieri è arrivata la stangata finale. La sospensione dal lavoro di Mangia, uno dei firmatari del documento.

Nel frattempo nella mattinata di ieri sono fioccate le note disciplinari per i ragazzi che avevano deciso di protestare nei corridoi. Provvedimenti che incideranno sulla condotta dei singoli ragazzi, ma no di certo sulla mobilitazione di lunedì davanti agli uffici del provveditorato scolastico, in cui insieme agli studenti ci saranno anche genitori e docenti.

Federico Tommasini