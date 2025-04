Protestano i residenti del V Peep: "Noi ostaggi della nuova viabilità. Costretti a fare il giro dell’oca..."

L’apertura del sottopasso di via Euterpe e la riorganizzazione di tutta la viabilità tra la Statale 16, la Consolare di San Marino e via della Repubblica sono state una ’benedizione’ per il traffico riminese. Una benedizione per tanti ma non per tutti. Perché "noi residenti del V Peep ora per andare verso il centro e la zona mare siamo costretti a fare un vero e proprio giro dell’oca...". Per questo Gilberto Tiraferri e altri residenti hanno avviato una petizione, per chiedere al Comune di rivedere la viabilità. "Siamo già a un centinaio di adesioni e abbiamo appena iniziato". Intanto Tiraferri ha consegnato la lettera di protesta al Comune ("già protocollata") con cui i residenti lamentano "i grandi disagi patiti a causa della nuova viabilità. Perché ora, per andare verso il centro, siamo costretti a percorrere via della Repubblica in direzione monte fino alla nuova rotonda con la Superstrada di San Marino, che è sempre molto trafficata. L’alternativa è passare da via Casti, che è stretta e anch’essa trafficata, per il viavai di genitori che portano e vanno a prendere i figli a scuola. Siamo prigionieri della nuova viabilità". E "quando le ambulanze e i mezzi di soccorso devono raggiungere il quartiere per un’urgenza sono costretti ad allungare il tragitto perdendo minuti preziosi".

Con la petizione appena avviata i residenti del V Peep chiedono "una soluzione urgente" per la viabilità del quartiere. Tiraferri ha già parlato personalmente del problema con il sindaco Jamil Sadegholvaad: "Ci aspettiamo una risposta". Risposta che, assicura l’assessore Mattia Morolli, non tarderà a venire. "Io e il sindaco ci stiamo già occupando della situazione, insieme agli uffici. Abbiamo già fatto dei sopralluoghi e altri ne faremo, per arrivare a una soluzione che permetta di arrivare a una viabilità che non ingolfi le strade interne del V Peep, garantisca la sicurezza della scuola ‘Casti’ e permetta ai residenti di muoversi più facilmente".

Manuel Spadazzi