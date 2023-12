Proteste e chiamate contro i ’botti’

Segnalazioni e proteste a Santarcangelo, per il mancato rispetto dell’ordinanza contro i botti. Il regolamento comunale di polizia locale li vieta, e non soltanto la sera del 31 dicembre. Ma in questi giorni sono arrivate non poche telefonate ai vigili e al Comune, per petardi e botti fatti esplodere in varie zone della città. Gli agenti di polizia locale nel frattempo hanno passato al setaccio diversi negozi e attività, per verificare la regolarità dei botti in commercio a Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana. Una quindicina le attività controllate dai vigili, ma dagli accertamenti non sono emersi prodotti irregolari.