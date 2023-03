Proteste tra fischi e peluches "La Meloni tra noi? Un errore" E anche i bagnini la incalzano

Fischietti, striscioni e bandiere nere. "Ma perché siamo in lutto – precisano subito loro – visto che le nostre imprese rischiano di scomparire...". Sono i bagnini che ieri hanno manifestato davanti al Palas, per chiedere alla Meloni di risolvere il nodo delle concessioni balneari e ribadire il loro "no" alle aste. Una ventina gli operatori presenti, in rappresentanza di Cna balneari, Assobalneari e anche dell’associazione ’Donne da mare’. "Dal punto di vista politico abbiamo dato un sostegno a questo governo. E la Meloni si è sempre dimostrata sensibile al nostro problema. Ma ora ci deve dare una mano", dicono in coro Gabriele Boldrini e gli altri fautori della protesta. "La nostra è la protesta di chi rischia di perdere l’azienda e il lavoro di una vita – continuano – Siamo qua per sensibilizzare il governo affinché ci dia una mano, per ritrovare la certezza del diritto che abbiamo perso".

La protesta dei balneari è andata avanti anche dopo che la premier è entrata al Palacongressi, senza mai creare problemi e intralcio al traffico. Molto più veemente la protesta inscenata da Eliana Como e dagli altri delegati di minoranza della Cgil, schierati contro la rielezione di Maurizio Landini a segretario del sindacaot. Ieri hanno atteso la Meloni fuori dal Palas, con gli striscioni che attaccavano il governo per la strage dei migranti a Cutro. C’era anche il cartello Meloni pensati sgradita (parafrasando il Pensati libera di Chiara Ferragni a Sanremo). "La premier non andava invitata al congresso. La cultura di questo governo è diversa, incompatibile da quella del nostro sindacato". Chiaro il messaggio a Landini, colpevole di aver invitato la premier.

Accanto a cartelli e striscioni, i ’dissidenti’ ieri mattina hanno sistemato a terra una centinaio di peluches, diventati ormai ’simboli’ delle proteste per la strage di Cutro. All’arrivo della Meloni, l’hanno fischiata. Poi, dentro il Palas, quando la premier è salita sul palco per il suo discorso una cinquantina di delegati ha abbandonato la sala, cantando Bella ciao e lasciando in segno di protesta i peluches sui tavoli.

Manuel Spadazzi