Protezione civile, devastata la sede "Quinta visita dei vandali in un anno"

Una voragine campeggia al centro nella porta d’ingresso degli uffici della Protezione civile. Uno ’spiraglio’ da uci si può intravedere l’interno dell’immobile dove scatoloni dell’archivio, documenti e sedie sono stati ribaltati per terra da vandali ancora ignoti che nella notte tra venerdì e sabato, alle 3.30 circa, hanno profanato per la quinta volta da inizio anno la sede del corpo di volontari in via Marecchiese, sito nella vasta area dell’ex depuratore. A condannare l’accaduto è stato per primo Mario Erbetta, commissario di Forza Italia a Rimini, che nel commentare il blitz vandalico afferma: "Il balordo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti e mi auguro venga presto preso e condannato, ma il fatto che tale sede sia lasciata totalmente in balìa di delinquenti lascia molto a pensare". Stando al forzista, "il degrado in città dilaga – piccona Erbetta – e il sindaco e la giunta fanno finta di non vedere: campi nomadi abusivi, viados che derubano i passanti, baby gang, fatti di sangue quotidiani che coinvolgono immigrati e stupri (...). Poi ci si domanda come mai quest’anno stiamo vivendo la stagione turistica peggiore degli ultimi anni".

Inneggia alla sicurezza Erbetta, mentre a seguito dei vandalismi alla Protezione civile è l’assessore alla Sicurezza Juri Magrini il primo a garantire: "Faremo denuncia alla Questura, così come abbiamo fatto per i precedenti episodi in cui è stata presa di mira la sede del corpo di volontariato e gli immobili delle altre associazioni". Da capire resta però se i malviventi o il malvivente, secondo quanto sostenuto dall’opposizione, abbia anche sottratto qualcosa dalla sede della Protezione civile oltre a causare "ingenti danni agli arredamenti e al materiale", così Magrini. L’assessore alla Sicurezza quindi scandisce: "Purtroppo l’area dell’ex depuratore è molto vasta e di facile accesso anche se controllata e recintata. Purtroppo non è la prima volta che accade un fatto di questo tipo di cui ci rammarichiamo e che cercheremo insieme alle forze dell’ordine di risolvere acciuffando il colpevole".

Magrini però non risparmia una contro-stoccata politica all’attacco di Erbetta, sostenendo che "da parte del Comune ogni sforzo viene messo in campo per garantire il massimo della sicurezza possibile. Ma per Erbetta la pacchia è finita. Lui è rappresentante di una forza politca ora al governo. In quel Governo a cui chiediamo i rinforzi per 365 giorni all’anno indispensabili per impedire che fatti come questi ciclicamente si ripetano. Rimini è solo una delle città per cui il governo continua a fare promesse che puntualmente disattende". Magrini infine sostiene che "noi stiamo facendo di tutto: assumiamo vigili, installiamo telecamere". Le stesse telecamere che dopo la denuncia verranno consegnate alla polizia per le indagini del caso e di cui "mi auguro che prima di questo momento non sia stato fatto alcun uso improprio – conclude Magrini –, visto che c’è chi sostiene di sapere cosa abbiano ripreso".