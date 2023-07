Protezione civile impegnata nella prevenzione degli incendi

Durante i 45 giorni dell’emergenza meteo sono stati operativi nei 9 Comuni dell’Unione della Valconca oltre 30 volontari appartenenti al Giv, Gruppo intercomunale volontari di protezione civile che a turno hanno monitorato fiumi e frane, in un periodo davvero difficile e caratterizzato da numerose situazioni di pericolo con famiglie e persone in difficoltà anche per i numerosi smottamenti, specie in alcuni Comuni dell’entroterra dove le conseguenze del maltempo hanno gravato su bilanci pubblici e privati. Oltre 1.000 ore dedicate volontariamente alle popolazioni coinvolte nell’emergenza idrogeologica da parte di questi volontari, ma l’attività del Gruppo Intercomunale di protezione civile non si ferma un attimo. "Giusto il tempo di riportare mezzi ed attrezzature al 100% della loro funzionalità – spiegano i volontari – e si riparte con l’attività di prevenzione incendi boschivi. Altri 10 volontari sono impegnati, infatti, dal 1° luglio al 15 settembre per svolgere attività attraverso le vedette fisse, unità mobile e spegnitori, per garantire ai cittadini della Valconca un’estate sicura anche sul rischio incendi".

lu. pi.