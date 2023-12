Protezione Civile, Marche e San Marino firmano l’accordo di mutua collaborazione

Dopo il riconoscimento espresso dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella nei confronti della Protezione Civile sammarinese per le attività svolte a supporto delle popolazioni colpite dai recenti eventi calamitosi in Emilia Romagna ieri è stato siglato l’accordo d’intesa in materia di mutua collaborazione tra la Protezione Civile sammarinese e quella della Regione Marche. Accordo firmato dal segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, accompagnato in Regione dal capo della Protezione Civile Pietro Falcioni e dal direttore di Dipartimento Territorio e Ambiente Alessandra Guidi, e dall’assessore al Territorio della Regione Marche, Stefano Aguzzi della Regione Marche.

All’incontro ha partecipato anche il capo della Protezione Civile marchigiana Stefano Stefoni che hanno espresso vivo compiacimento per il risultato raggiunto. "La Regione Marche e la Repubblica di San Marino – sottolineano dal Territorio – per ragioni geografiche e affinità di territorio da sempre sono legate da ambiti di forte integrazione sociale, culturale ed economica e gli stessi territori presentano similari caratteristiche morfologiche e di uso del suolo tali da essere sottoposti agli stessi potenziali rischi naturali e antropici e alle relative attività di protezione civile".