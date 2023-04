Protezione civile, una sede a Igea: ospiterà i volontari di Cesenatico

Diciotto volontari con tre mezzi di soccorso della Protezione civile di Cesenatico, dopo l’incendio che a fine febbraio ha reso temporaneamente non fruibile il loro distaccamento, vengono ospitati nella sede dei colleghi di Bellaria Igea Marina, che è vicina all’acquedotto di Bordonchio. "Sono già 5 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati a partire dall’apertura della sede provvisoria di Bellaria", segnalano gli interessati. Il trasferimento è stato deciso nei giorni scorsi "per assicurare l’operatività del personale del distaccamento di Cesenatico durante il periodo di tempo necessario per il ripristino dei locali". La sede messa a disposizione dal Comune di Bellaria nel periodo estivo viene adibita a sede del presidio stagionale del Comando di Rimini.

Il distaccamento "continua ad essere gestito dal Comando di Forlì-Cesena e opera nel relativo territorio provinciale e in quello delle province limitrofe". "Grazie alla disponibilità manifestata dal Comune di Bellaria – aggiungono i volontari – in attesa della riapertura della sede di Via Saffi a Cesenatico e tenuto conto della limitata distanze con Bellaria, il soccorso tecnico urgente del territorio ed in particolare del tratto in argomento della riviera potrà essere garantito con analoga efficacia migliorando al contempo la copertura della zona nord del territorio riminese". I comandanti dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena e Rimini ed il sindaco di Bellaria Igea Marina hanno incontrato il capo distaccamento Denis Montanari e gli altri vigili volontari del presidio, operativi anche in occasione delle festività Pasquali.