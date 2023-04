Protezioni e sistemi anti insetto Il gruppo Zanzar fa shopping: acquisita la Pasini di Rimini

L’azienda tarantina Zanzar fa ’shopping’ a Rimini, e annuncia l’acquisizione della Pasini, azienda produttrice di avvolgibili, monoblocchi e soluzioni di alta qualità per la schermatura del foro finestra. Il settore economico è quello delle protezioni anti-insetto, solari e sicurezza. La maggioranza di Zanzar è stata acquisita un anno e mezzo fa da 21 Invest, gruppo europeo guidato e fondato da Alessandro Benetton con sedi in Italia, Francia e Polonia. Pasini – azienda fondata nel 1983 da Arturo Pasini e diventata punto di riferimento in Italia nel settore con la guida di Giangabriele Pasini – ha base a Rimini, e " vanta un ampio portafoglio di prodotti e, grazie anche a recenti investimenti, è in grado di proporsi ai clienti come unico referente per tutte le soluzioni nell’ambito dell’oscuramento e isolamento termo-acustico degli infissi".

Zanzar di Taranto è un gruppo attivo nella produzione di sistemi anti-insetto, protezioni solari, tapparelle ed altri accessori per il mondo degli infissi. Pasini è la terza acquisizione di Zanzar, dopo quella dell’azienda toscana Palagina e della pugliese Proline, con cui afferma ulteriormente la propria leadership di settore, portando il Gruppo a superare un fatturato di 160 milioni di euro. Alessandro Benetton, presidente e Fondatore di 21 Invest: "Questa operazione conferma la bontà del percorso di sviluppo condiviso che stiamo sviluppando con Zanzar che, oltre alla crescita organica, vede nel consolidamento del settore una leva importante di creazione di valore. Siamo focalizzati nel gestire al meglio l’integrazione delle tre aziende entrate a far parte del nostro gruppo negli ultimi sei mesi, ma rimaniamo costantemente alla ricerca di altre eccellenze che possano contribuire ulteriormente a questo ambizioso progetto di sviluppo".