Protocollo d’intesa tra Commissioni Esteri

Si è tenuta ieri, a Palazzo Madama, una riunione congiunta tra la Commissione consiliare permanente Affari Esteri di San Marino e la Commissione permanente Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica italiana, rispettivamente presiedute dal consigliere Denise Bronzetti e dal senatore Stefania Craxi. L’incontro, avvenuto alla vigilia della visita di Stato del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, "è stato l’occasione – riferiscono dagli Esteri – per proseguire nell’impegno comune di intensificare il confronto bilaterale proprio a livello parlamentare e approfondire le tematiche di comune interesse". In particolare, "nello spirito di un ulteriore rafforzamento d’intesa tra i rispettivi parlamenti, le due Commissioni hanno unanimemente concordato di definire un protocollo strutturato di collaborazione tra le commissioni per un percorso di confronto permanente". A ciò si è aggiunto anche l’impegno di attivare un gruppo di amicizia parlamentare specifico tra Italia e San Marino "che possa periodicamente confrontarsi sui tanti temi in agenda, nel solco dell’amicizia che contraddistingue i rapporti tra i due Stati". Nella mattinata, la delegazione sammarinese, è stata ricevuta alla Farnesina dal sottosegretario di Stato agli Esteri, Giorgio Silli.