Protti e il tumore: "Sono pronto a lottare"

Ci sono immagini che parlano più di mille parole. Quella scattata a bordo campo prima di Livorno-Ternana, Coppa Italia di serie C, ha colpito il cuore dei tifosi: Igor Protti, il bomber amato a Bari, a Livorno e soprattutto nella sua Rimini, appare segnato dalle cure, il volto solcato dalle lacrime. Non più l’attaccante che correva e lottava senza sosta, ma un uomo che affronta la partita più difficile della sua vita.

"Da giugno la mia vita non è più la stessa – ha scritto sui social –. La cosa che mi pesa di più non è il dolore o la paura, ma vedere la sofferenza negli occhi delle persone che amo". Parole che lasciano senza fiato, pronunciate con la sincerità di chi non finge coraggio, ma lo costruisce ogni giorno. "Ho paura – ha aggiunto –. Non è una debolezza, è parte della vita. Serve a sopravvivere. Forse tanti mi hanno visto come un guerriero indistruttibile, ma io sono un uomo, con fragilità e timori. E questa è una paura diversa: è la paura di guardare avanti senza certezze". Il cancro è entrato nella sua vita all’improvviso, "una partita che comincia già sotto 3-0". Un avversario invisibile, senza volto, impossibile da guardare negli occhi. "È una sfida infame – ha scritto –. Ma sono qui, pronto a lottare. Voglio provare a rimontare quel 3-0".

Accanto a lui, come sempre, c’è il pubblico che non lo ha mai abbandonato. Una marea di messaggi di incoraggiamento è arrivata da Bari, Livorno, Napoli, Lazio. E da Rimini, la sua città, la terra in cui è cresciuto e che non lo ha mai dimenticato. Qui, amici, ex compagni, semplici sportivi e tanti tifosi hanno fatto sentire la loro voce: "Forza Igor, questa battaglia non la combatti da solo. Noi siamo con te".

Oggi le giornate di Protti scorrono lente, fatte di silenzi, di brevi passeggiate, di visite e cure. "Ho passato tanto tempo a rincorrere il futuro – ha confessato – dimenticandomi di vivere il presente. Ora cerco di farlo, con le energie che ho". Una testimonianza che commuove, perché mette a nudo la fragilità di un campione che non smette di insegnare, anche fuori dal campo. Da Rimini a Bari, da Livorno a ogni angolo d’Italia, il coro è lo stesso: "Non mollare, Igor". Perché se è vero che il tumore è un avversario che parte in vantaggio, è altrettanto vero che Protti, con la sua forza e il suo sorriso, non ha mai smesso di crederci fino all’ultimo minuto.