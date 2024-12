Prova i vestiti nel camerino e viene molestata

Molestata nel camerino dal titolare nel negozio. Questa la terribile esperienza vissuta da una ragazzina di 17 anni, palpeggiata contro la sua volontà da un uomo che avrebbe allungato le mani su di lei mentre si stava provando un abito davanti allo specchio. Per l’indagato, un 40enne bengalese difeso dall’avvocato Roberto Luceri del foro di Rimini, è scattata una denuncia per violenza sessuale. Nei suoi confronti il pubblico ministero Luca Bertuzzi, che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Rimini principale, ha chiesto il rinvio a giudizio. La vicenda risale, come già detto, allo scorso luglio, quando la minorenne in compagnia di un’amica entra in un negozio di souvenir e abbigliamento. Il 40enne l’avrebbe seguita dentro il camerino, ignorando le sue proteste e il suo visibile imbarazzo, usando come scusa quella di aiutarla a indossare l’indumento. Si sarebbe avvicinato e - stando al racconto fatto dalla presunta vittima - le avrebbe afferrato un braccio, allungando l’altra mano e incominciando a papeggiarla all’altezza del seno.