Prove di evacuazione all'Ospedale di Stato, coinvolti anche Pompieri senza Frontiere

Prove di evacuazione per l’ospedale di Stato. Sono quelle in programma nella giornata di domani. L’esercitazione si svolgerà dalle 8.30 alle 14.30 e si articolerà in una serie di accurate prove che vedranno protagonisti, oltre al personale dell’Istituto sicurezza sociale, la Protezione Civile e la Polizia Civile sammarinese. Alla simulazione parteciperà anche il gruppo cinofilo Pompieri senza frontiere, team formato da soccorritori e cani specializzato nella ricerca di persone rimaste intrappolate all’interno di edifici. I reparti coinvolti saranno in particolare il pronto soccorso, la chirurgia, l’ortopedia e la terapia intensiva. In occasione della prova di evacuazione, parte del parcheggio posto all’ingresso principale dell’ospedale sarà chiuso al traffico e il centro per la gestione delle emergenze sarà collocato all’interno della portineria.