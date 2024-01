Prove di intesa tra Cinquestelle e Pd: "Con Piccioni c’è un buon rapporto"

Stelle nella cavalcata elettorale del candidato sindaco Fabrizio Piccioni. A Misano il sindaco uscente e il Pd hanno già lanciato la sfida elettorale, ma la squadra potrebbe allargarsi. Il canale di comunicazione con il Movimento 5 stelle è aperto. Per l’M5S il punto di riferimento a livello provinciale è Mariano Gennari ex sindaco di Cattolica. Quanto guidava la Regina si alleò con Piccioni per portare il Trc a sud. I rapporti tra i due sono buoni. "Con Piccioni c’è un buon rapporto – ammette Gennari –. Ci siamo salutati per Natale e a breve andremo a confrontarci in vista delle elezioni comunali". Per il Pd e Piccioni non avere una lista in più a drenare consensi nell’ambito del centrosinistra sarebbe d’aiuto. L’accordo, se arrivasse, potrebbe assomigliare a quanto accaduto a Montescudo-Monte Colombo dove la lista di centrosinistra aveva al suo interno un esponente del M5s. Ma perché accada il simbolo dei pentastellati dovrebbe essere richiamato in quello della lista. L’incognita è rappresentata dai cinquestelle misanesi che nelle elezioni passate erano contro il Pd e Piccioni. Intanto nel centrodestra bisognerà capire chi dà le carte. La Lega è rimasta scottata cinque anni fa dal legame che Fratelli d’Italia strinse con Cecchetto, facendo tramontare i sogni di vittoria. Se fosse il Carroccio a guidare la corsa elettorale la cosa si farebbe interessante visto che il confronto con l’ex direttore dell’Ausl Romagna, Marcello Tonini, appare più di una semplice suggestione.

a.ol.